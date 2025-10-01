テレビやラジオなどの受信障害の防止を呼びかける催しが熊本市で行われています。九州総合通信局や放送事業者などが開いたもので、会場のサクラマチクマモトには、受信障害の説明パネルのほか相談コーナーが設けられています。九州総合通信局によりますと2024年度の県内の受信障害の相談件数は1919件で、このうち約9割はアンテナなどの自己設備不良だということです。