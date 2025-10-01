地区S進出へ王手【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場し、ポストシーズン初の1試合2本塁打をマーク。5打数2安打3打点の活躍で勝利に貢献した。試合後にテレビインタビューに応じた大谷は、「初戦取れていいゲームだった。攻撃面含めて、最後まで攻められたのが良かった」と話し