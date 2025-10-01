パリ郊外、ブローニュ＝ビヤンクール。ここはかつてルノーの街として知られ、セーヌ川の中州に広がるセガン島には巨大な工場があった。いまやその跡地には音楽複合施設「ラ・セーヌ・ミュージカル」が建ち、新しい街へと姿を変えたが、通りを少し入れば、1930年代のアールデコ建築がひっそりと残っている。その一角にブガッティ35Aが眠るガレージがある。【画像】過去と未来、そして父と子をつなぐブガッティ35Ａ（写真49点）この