前走の札幌２歳Ｓで逃げて首差の２着だったジーネキング（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）は、次走は京都２歳Ｓ（１１月２９日、京都）かホープフルＳ（１２月２７日、中山）に直行するプランが選択肢となっている。同馬を管理する斎藤誠調教師が１０月１日、明かした。斎藤誠師は「成長を見ながらで、京都２歳Ｓにするか、ホープフルＳに直接向かうかのどちらかを考えています。（前走は）勝ち馬は強かったが、思