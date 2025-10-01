◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京・芝１８００メートル）追い切り＝１日、栗東トレセン３年連続出走のエルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は坂路で単走。馬なりながらもシャープな脚さばきで駆け上がり、５４秒４―１１秒８をマークした。杉山晴調教師は「やれることはやったかな。適度に気合乗りがあるし、調教を見る感じ上積みはある」と手応えを示した。昨年のマイルＣＳ２着