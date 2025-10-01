◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン練習日（１日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）前週のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝を飾った２０歳の菅楓華（ニトリ）が１日、会場で取材に応じ、２週連続優勝＆メジャー初Ｖへ意気込みを語った。２打差１０位で出た最終日に６５をマークし、逆転で涙のツアー初優勝。だが、宮城から今大会が開催される兵庫へ送ったキャ