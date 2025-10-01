元日向坂４６・渡邉美穂が１日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに「最近のお衣装髪の毛短いのに戻りました〜ロングの期間も楽しかった」とつづり、ボブへアでの黒いドレス姿など、４種類の衣装ショットを披露した。この投稿にファンからは「お綺麗ですね！」「可愛すぎる！」「いいね！」「アクセも含めて素敵！」「髪が短いのも素敵！」「１枚目の目力にドキッとしちゃう！」といった