TVアニメ『地獄楽』第二期 第一弾PV＆新キャスト情報が到着した。☆新キャラクターや第二期ビジュアルなどをチェック！（写真19点）＞＞＞マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』（著・賀来ゆうじ）。ファン待望のアニメ第二期最新情報が到着！本作の物語の舞台は江戸時代末期。抜け忍として囚われ死を待つばかりとなっていた最強の忍・画眉丸は、無罪放免を勝ち取るた