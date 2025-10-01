東京・荒川区で洋服店を経営する高齢の女性に「屋根のトタンが剥がれている」などとウソを言い、現金をだまし取ったとして30歳の男2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも職業不詳の久手堅明容疑者（30）と飯塚洸希容疑者（30）です。2人は去年8月上旬から9月下旬までの間、東京・荒川区の洋服店を訪れ、経営者の高齢の女性（70代）に「屋根のトタンが剥がれている。雨漏りする」「このままではお店の屋根が傾