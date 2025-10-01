【ワシントン＝淵上隆悠、田中宏幸】米連邦政府は、米東部時間１０月１日午前０時（日本時間１日午後１時）に予算が失効した。議会上院では９月３０日、当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案が審議されたが、与野党の溝は埋まらず否決された。予算切れに伴い、政府機関の一部は閉鎖する。政府閉鎖は、これまでで最長となる３５日間に及んだ第１次トランプ政権の２０１８年１２月から１９年１月以来、約７年ぶりと