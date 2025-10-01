「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースが大量８点リードの八回にリリーフ陣が不安を露呈してしまった。先発のスネルが７回２失点の好投でマウンドを降りた。ファンもスタンディングオベーションだったが、空気が一変したのは八回だ。２番手のベシアが安打と四球で１死一、二塁のピンチを招いた。ここでロバーツ監督は３番手にエンリケスを投入。だがアンド