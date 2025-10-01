10月4日の自民党総裁選挙まであと3日。【映像】小林氏が笑顔で「盆踊り」5人の立候補者の政策については頻繁に議論されるが、「スペック」と「人間的魅力・人となり」はどうか？ ここでは小林鷹之氏について、テレビ朝日政治部 飯山雄矢記者に聞いた。━━飯山記者の分析によると「世代交代力」と「熱量」が共に5点満点だが理由は？「まず『世代交代力』について。これは小林氏が2回連続で総裁選に出馬したモチベーションだと