2026年2月6日に公開される浜辺美波とSnow Manの目黒蓮のW主演映画『ほどなく、お別れです』の追加キャストとして、野波麻帆、原田泰造、西垣匠、久保史緒里の出演が発表された。 参考：久保史緒里、山下美月、与田祐希ら躍進乃木坂46“3期生”が俳優業で示す存在感 本作は、『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、累計発行部数40万部を突破している長月天音の『ほどなく、お別れです』シリӦ