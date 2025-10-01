私はヒナ。義兄からのツバサへの執着はなんだかすごく怖いです。きっかけは、ツバサの制服姿の写真でした。義兄は好きなアイドルにツバサが似ていると言い、気持ち悪いメッセージをいくつも送ってきました。さらに、義実家への下宿や長期休暇中の滞在まで提案してきて正直恐ろしいです。義母に相談しても義兄をかばうばかりで話になりません。夫が義兄に直接話をしに行くことになりましたが不安は消えません。ツバサに何かあってか