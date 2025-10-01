＜みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース一日競技◇1日◇メイプルカントリークラブ（岩手県）◇6263ヤード・パー72＞ツアー外競技・マイナビ ネクストヒロインツアーの第10戦が一日競技で開催されている。【ライブ写真】雨中でもみんな元気です！全選手がハーフターンを迎え、佐渡山理莉と神社佐也加（かんじゃ・さやか）が3アンダーの首位に並んでいる。2アンダー・3位タイに