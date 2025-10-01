住友ゴム工業が特別協賛する「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」では、契約プロたちが『XXIO（ゼクシオ）』の新モデルとみられるクラブをテストする姿が目立った。【写真】菅沼菜々もぞっこん？新作ドライバーを手にニッコリ2000年の発売から数えて14代目となる新作と推測されるが、すでに契約プロの手に渡っていた。歴代モデルとは一線を画すマットブラックの仕上げは、同社の『スリクソン』を思わせる精悍（せいかん）な