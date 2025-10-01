広島県山県郡安芸太田町を経由して広島市と益田市を結ぶバス路線が運行を再開しました。 1日、安芸太田町では、益田市からの始発バス到着を歓迎して運転手に記念品を贈呈するセレモニーが行われました。 再開したのは、広島市と益田市を約３時間で結ぶ「新広益線」です。 利用客数の減少を理由に2024年６月から、運行を休止していましたが、運行再開に向け安芸太田町の住民からの強い要望があったということです。 運行