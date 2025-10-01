【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは９月３０日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズが開幕し、ナ・リーグは鈴木と今永のカブス（中地区２位）が、ダルビッシュと松井が所属するパドレス（西２位）を３―１で退けた。５番右翼で出た鈴木は五回に同点ソロを放って３打数１安打１打点。ドジャース（西１位）は、大谷が１番指名打者でレッズ（中３位）戦に出場し、一回に先頭打者本塁打、六回には２ランを放った。ドジャースは１０―５で勝