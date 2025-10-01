ことし8月上旬に、熊本市電の車両が行き先を誤るトラブルを起こしていたことが分かりました。 トラブルが発生したのは、熊本市中央区にある西辛島町電停前の上熊本方面と熊本駅方面に分かれる分岐ポイントです。熊本市交通局によりますと8月5日の午前8時過ぎ、上熊本電停行きの車両が誤って熊本駅方面に進んだということです。車両には約20人が乗っていて、河原町電停まで進んだ後引き返し、9分の遅れが発生しました。後続車両