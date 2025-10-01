台風15号による被害に対し30日、24時間テレビチャリティー委員会が県へ義援金を贈りました。贈呈式ではDaiichi-TV24時間テレビチャリティー委員会の黒岩直樹委員長から塚本秀綱副知事に義援金500万円の目録が手渡されました。義援金は、「24時間テレビ」の募金活動で集まった寄付金から県に贈られたものです。これは多くの浸水被害や竜巻などの突風による住宅への被害など県内に甚大な被害をもたらした台風15号による