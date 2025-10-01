9月5日の台風15号の影響で竜巻などによる甚大な被害を受けた牧之原市に対し県は最大300万円が支給される「被災者生活再建支援法」を適用したと発表しました。9月5日に発生した国内最大級の竜巻などで牧之原市内では少なくとも住宅847棟に被害が出ています。鈴木知事は30日の会見で牧之原市について「被災者生活再建支援法」を適用したことを明らかにしました。これにより、牧之原市内で中規模半壊以上の住宅など被害程度に応じて基