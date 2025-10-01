ディズニーがAIチャットサービス「Character.AI」に対して自社キャラクターの使用停止を求める書簡を送付したことが明らかになりました。Character.AIではキャラクターの人格を持ったAIを作成して公開したり会話したりできるのですが、ディズニーは自社キャラクターが性的な目的や子どもにとって有害な目的で使用されていたと主張しています。Scoop: Disney sends cease and desist letter to Character.AIhttps://www.axios.com/2