ホクホク感がたまらない！「長芋の煮物」を作ってみた 和え物にしてそのまま食べたり、焼いておつまみにしたりとアレンジ自在の長芋。生ではシャキシャキ食感、すりおろせばとろとろ食感を楽しめる長芋ですが、実は煮物にしてもおいしいのだとか。 今回は、クックパッドニュース編集部が実際に「長芋の煮物」を作ってみました！ 中〜弱火でじっくり煮るのがポイント 1. 長芋は皮をむき、大きめの乱切りにします。 2.