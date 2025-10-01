いい大人がトイレに立て籠り!?正直、妻の妹が苦手だったという主人公。是が非でも住まわせたくない雰囲気ですが…これは提案をのんでものまなくても揉めること必至ですね。【まんが】義妹が実家を乗っ取り!?(ウーマンエキサイト編集部)