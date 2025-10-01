10月1日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まり街頭キャンペーンが行われました。10月1日から始まった「赤い羽根共同募金運動」街頭キャンペーンでは高校生や県内のプロスポーツチームの選手などが協力を呼びかけました。募金のメインテーマは「じぶんの町を良くするしくみ。」県共同募金会によりますと昨年度は県内だけで5億円余りが集まっています。寄付金は台風15号による竜巻被害の復旧支