ドル円147円90銭台、連邦政府閉鎖へ＝東京為替 13時より米連邦政府機関が一部閉鎖される。今朝がた上院が共和党案を承認しなかった時点でほぼ確定しており、13時になったから動きが出るというものではないが、ドル売り材料として意識される。 USJDPY 147.99