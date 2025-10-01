Ｊ１横浜ＦＭが１日、経営再建中の日産自動車（横浜市）が同クラブの株式売却を検討しているとの報道後、初めて横須賀市内での練習を公開した。報道を受けて、練習後に取材に応じた主将ＭＦ喜田拓也は「僕の口から言えることは何もないです。柏戦に絶対に勝つ。クラブに誇りを持って戦う。それだけですね。動揺もないですし、チームのために戦う。それだけです」と決意を示した。前節の敵地ＦＣ東京戦は３―２で勝利し、現在