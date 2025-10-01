俳優の當真あみが主演する映画『ストロベリームーン』（10月17日公開）より、余命半年を宣告された主人公を支える両親が涙を流す本編シーンが解禁された。TikTokで「令和イチ泣ける！」と話題を集めた芥川なおの純愛小説を原作に、脚本・岡田惠和、監督・酒井麻衣のタッグで実写映画化。【動画】記事内で紹介している映画『ストロベリームーン』本編映像本作は、病弱で家庭の中だけで過ごしてきた少女・桜井萌（當真）が、16歳