木造2階建ての住宅が倒壊した現場で作業をする消防隊員ら＝1日午前8時34分、東京都杉並区9月30日午後7時15分ごろ、東京都杉並区堀ノ内1丁目で「一戸建てが崩れてくる」と近隣住民から110番があった。警視庁高井戸署によると、木造2階建て住宅が倒壊。住人の50代男性と20代の息子は無事で、けが人や逃げ遅れはいなかった。署が状況を調べる。男性は当時在宅していたが、倒壊しそうな音に気付いて屋外に避難した。息子は外出中だ