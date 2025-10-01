【ワシントン＝淵上隆悠】米連邦政府の予算が米東部時間１日午前０時（日本時間１日午後１時）、失効した。与野党の溝が埋まらず、当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を成立させることができなかった。予算切れに伴い、政府機関の一部が閉鎖する。政府閉鎖は、これまでで最長の３５日間に及んだ第１次トランプ政権の２０１８年１２月〜１９年１月以来、約７年ぶりだ。