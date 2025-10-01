10月1日 発表 雑誌「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて連載中のマンガ「オタクに優しいギャルはいない!?」がアニメーション化されることが明らかになった。 「オタクに優しいギャルはいない!?」は、オタクな男子高校生・瀬尾卓也が、クールな天音 慶と陽気な伊地知琴子というギャル2人と、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ。放送は2026年の予定となっている。