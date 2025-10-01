【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46 五期生のグラビアを毎日12時にひとりずつ掲載していく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。8日目となる10月1日は、高井俐香の撮り下ろしグラビアが公開された。 ■高井俐香は兵庫県出身の18歳 これまで松尾桜、鶴崎仁香、佐藤優羽、蔵盛妃那乃、下田衣珠季、大田美月、坂井新奈のグラビアが公開されてきた本企画。8人目の高井俐香は、2007年8月1日生まれ、兵庫県出身の18