じげんが反落している。９月３０日の取引終了後、リゾート領域における人材派遣事業及び人材紹介事業、製造業向け外国人派遣事業などを運営するアルファスタッフ（名古屋市中村区）の全株式を１１月１０日の予定で取得し子会社化すると発表したが、これを好材料視する動きは限定的のようだ。 今回の子会社化によって、訪日外国人や外国人労働者の増加などにより市場の成長が見込まれるリゾート領域へ参入するの