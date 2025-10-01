シナネンホールディングスが３日続落している。９月３０日の取引終了後に自社株９０万株（消却前発行済み株数の７．５３％）を１０月３１日付で消却すると発表。これを受けて朝方は高く始まったものの、全般相場軟調もあって買いが続かなかったようだ。 出所：MINKABU PRESS