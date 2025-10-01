「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日正午現在でロームが「売り予想数上昇」５位となっている。 １日の東証プライム市場でロームが反落。９月２５日取引終了後、独インフィニオン・テクノロジーズとの間で、ＳｉＣパワーデバイスのパッケージに関する協力体制構築について覚書を締結したと発表した。両社は今後、シリコンのほか、ＳｉＣやＧａＮなど、さまざ