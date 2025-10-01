ゆずが、10月25日に東京 有明アリーナで開催する『ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU』の模様を、ファンクラブ『ゆずの輪』会員限定で生配信する。 （関連：ゆず、“図鑑”のページをめくるような音楽体験横浜アリーナ最多公演数を記録・更新したツアーを観て） 同ライブは、2000年に発売されたゆずの3rdアルバム『トビラ』と、そのアルバムを携えて行われた