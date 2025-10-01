サンリオは４日ぶり急反発。ＳＭＢＣ日興証券が９月３０日、サンリオの目標株価を７４００円から８２００円に引き上げた。投資評価は最上位の「１」を継続している。米国の不透明感が続く一方で、中国や欧州、日本事業が好調に推移するとみて、十分に相殺が可能だと指摘。過去のレンジを踏まえると徐々に割安感が高まってきているとし、押し目買いのタイミングを探りたい、との見解を示している。同証券はサンリオの２７年３月期