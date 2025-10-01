オンコリスバイオファーマが大幅反発している。９月３０日の取引終了後、腫瘍溶解ウイルスＯＢＰ－３０１の希少疾病用再生医療等製品（オーファン）指定を厚生労働省に申請したと発表しており、好材料視されている。なお、同件による２５年１２月期業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS