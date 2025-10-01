午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５、値下がり銘柄数は１５０７、変わらずは１０銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは医薬品のみ。値下がりで目立つのは銀行、不動産、その他金融、証券・商品、倉庫・運輸、機械など。 出所：MINKABU PRESS