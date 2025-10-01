広島東洋カープは1日、8選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。対象選手は下記の通りです。【投手】赤塚 健利（24歳）、河野 佳 （24歳）【内野手】上本 崇司（35歳）、田中 広輔（36歳）【外野手】宇草 孔基（28歳）、中村 健人（28歳）、松山 竜平（40歳）【育成選手】小林 樹斗（22歳）上本選手は今後は未定としながらも現役引退を示唆しており、その他7選手は現役続行を希望しています。【2025年10月1日】