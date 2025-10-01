放送通信委員会（放通委）の廃止により、任期を全うできず退くことになったイ・ジンスク委員長が「大韓民国の法治は死んだ」と声を高めた。【注目】韓国大統領、検察に激怒そして李在明（イ・ジェミョン）政権に向けて「イ・ジンスクという人間は粛清されるが、また別のイ・ジンスク、抵抗する人間が現れるだろう」と警告した。彼女は自らを自動的に解任させた「放送メディア通信委員会」設置法について、憲法訴願を予告した状態で