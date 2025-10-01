暑さが続き、秋服になかなか手が伸びない今。セールアイテムを賢く取り入れて、ワードローブをアップデートするのがおすすめです。涼しく着られて、秋ムードも意識できるアイテムを選ぶのがポイント。そこで今回は【しまむら】の値下げワンピをピックアップしました。着るだけでセンスUPできそうな、おしゃれなグリーンカラーに注目です。 セールで狙える主役級ワンピ 【