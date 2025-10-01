【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuが、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2025年10月度（第43弾）のマンスリーアーティストに決定した。 ■最新楽曲「SO BAD」、さらに「TWILIGHT!!!」「SPECIALZ」も選出 TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、最新楽曲「SO BAD」に加え、「TWILIGHT!!!」や「SPECIALZ」もピックアップされている。