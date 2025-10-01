米OpenAIは9月30日（現地時間）、最新の動画・音声生成モデル「Sora 2」を発表しました。従来の動画生成AIを大きく進化させたモデルで、新たに公開されたiOSアプリ「Sora」を通じて利用できます。Sora 2は従来よりもリアルで物理的に正確な映像を生み出すことができ、複雑な指示にも応えられるのが特徴です。セリフや効果音の合成に加え、人や動物を映像の中に登場させる“カメオ”機能も備えています。【その他の画像・さらに