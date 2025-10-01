V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松が9月30日（火）、新ユニフォーム発表会を行うことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 『2025－26シーズン新ユニフォーム発表会』は、10月5日（日）の11:00～12:00に、パートナー企業である遠鉄百貨店の新館3階 イ・コ・イスクエアにて開催される。イベント内容としては、選手が新しいユニフォームを着用し、ト