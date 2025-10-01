2025年のメジャーリーグプレーオフが10月1日に開幕した。ドジャーズ大谷翔平（31）やカブス鈴木誠也（31）など日本人メジャーリーガーが所属するチームが世界の頂点を目指し激突する。プレーオフの結果と試合予定一覧（日本時間）。ワイルドカードシリーズ※2戦先勝■10月1日（水）    ガーディアンズ 1ー2 タイガース＠プログレッシブ・フィールド  カブス 3ー1 パドレス＠リグリー・フィールドヤンキース 1