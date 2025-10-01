３０日午前１０時１０分頃、北九州市戸畑区の日本製鉄の工場から「塩酸の気化したガスを吸い込んだ負傷者が複数人いる」と１１９番があった。市消防局によると、２０歳代〜７０歳代の男女７人を北九州市内の病院に搬送し、別の４人が会社側によって運ばれた。このうち３９歳の女性が中等症で、ほかの１０人は軽症だった。いずれも、のどの痛みを訴えていたという。戸畑署によると、工場外での影響は確認されていない。日本製