弁護士の八代英輝氏が３０日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。自民党総裁選の国会議員票で他候補を大きく引き離している小泉進次郎氏について言及した。番組では１０月４日に投開票を控えた総裁選の最新情勢について特集。５候補を支持する国会議員票についての読売新聞の世論調査結果を取り上げ、小泉氏が７１票でトップに立ち、次いで林芳正氏の５２票、高市早苗氏が３８票で続くと伝えた。支持者の内訳では、高市氏は５５％