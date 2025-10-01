受精前のヒト皮膚細胞の核を持つ卵子/Mitalipov Laboratory（ＣＮＮ）新たな研究によって、ヒトの皮膚細胞を使って初期の胚（はい）を生成できる受精可能な卵子が生み出された。これにより不妊治療の可能性が広がるかもしれない。今回の研究の論文はネイチャー・コミュニケーションズ誌に掲載された。今回の研究では、ヒトの皮膚細胞から核（細胞の遺伝情報の大部分を占める部分）を採取し、核を取り除いたドナーの卵子に移植した