エンリケスは1死も取れずに1安打2四球【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）既視感しかない光景だ。ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でのワイルドカードシリーズ第1戦に臨み、大谷翔平投手らの本塁打攻勢で8回までに10-2とリードした。しかし、またもブルペン陣がピリッとせず。LA記者は「レギュラーシーズンと同じことをやっている」と怒りを滲ませている。大谷が初回の先頭打者弾を含む